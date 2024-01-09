Warner Bros. готовит сразу несколько новых игр по вселенной «Гарри Поттера»
Hogwarts Legacy, ставшая одной из самых успешных игр 2023 года, получит продолжение. Об этом рассказал президент Warner Bros. Interactive Дэвид Хаддад в интервью изданию Variety.
Разработчики уже готовят продукты для развития игровой вселенной — прежде всего речь идёт об игре про квиддич Harry Potter: Quidditch Champions, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования. Конкретную дату выхода Хаддад называть не стал.
Кроме того, в работе находятся находятся ряд других проектов, которые ещё рано анонсировать. Отмечается, что они «позволят фанатам стать частью волшебного мира» и «глубже прочувствовать историю и персонажей».
Хаддад также отметил, что горд высокими показателями продаж Hogwarts Legacy.
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