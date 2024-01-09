Самые ожидаемые градостроительные стратегии 2024 года

Nova Roma сразу привлекает внимание чистым художественным стилем и яркими цветами. Одной из центральных механик игры выступает менеджмент водоснабжения: игроку необходимо строить дамбы, резервуары и акведуки, чтобы обеспечивать водой фермы и простых горожан. При этом надо постараться не затопить город: если решения игрока разгневают богов, им ничего не стоит снести дамбу ударом молнии.