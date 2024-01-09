$90.40+0.7298.98-0.21
Войти в почту

Самые ожидаемые градостроительные стратегии 2024 года

2024 год обещает стать богатым на интересные градостроительные симуляторы: среди уже анонсированных проектов найдутся стратегии на любой вкус. Портал PC Gamer рассказал, за какими релизами стоит следить поклонникам жанра.

Самые ожидаемые градостроительные стратегии 2024 года
© Steam

Nova Roma

Дата релиза: 2024

Manor Lords

Дата релиза: 26 апреля 2024 (ранний доступ)

Laysara: Summit Kingdom

Дата релиза: начало 2024 (ранний доступ)

Kaiserpunk

Дата релиза: 2024

Airborne Empire

Дата релиза: 2024 (ранний доступ)

Frostpunk 2

Дата релиза: 2024

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости