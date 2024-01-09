Самые ожидаемые градостроительные стратегии 2024 года
2024 год обещает стать богатым на интересные градостроительные симуляторы: среди уже анонсированных проектов найдутся стратегии на любой вкус. Портал PC Gamer рассказал, за какими релизами стоит следить поклонникам жанра.
Nova Roma
Дата релиза: 2024
Manor Lords
Дата релиза: 26 апреля 2024 (ранний доступ)
Laysara: Summit Kingdom
Дата релиза: начало 2024 (ранний доступ)
Kaiserpunk
Дата релиза: 2024
Airborne Empire
Дата релиза: 2024 (ранний доступ)
Frostpunk 2
Дата релиза: 2024
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