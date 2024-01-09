Авторы Suicide Squad: Kill the Justice League не считают боевик игрой-сервисом

Директор по продуктам студии Rocksteady Дариус Садегян прокомментировал сравнения Suicide Squad: Kill The Justice League с играми-сервисами.

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Студия не считает, что её новинка соответствует какому-то одному «лейблу» — при разработки боевика разработчики вообще не думали об игре в подобном контексте:

Мы знали, что хотим сделать кооперативную игру на четверых, поэтому потратили много времени на проработку персонажей.

Авторы не пытались сосредоточиться на каком-то одном жанре при работе над «Отрядом» — они лишь стремились создать ощущение естественного взаимодействия между всеми игровыми системами. В частности, речь идёт про стрельбу, ближний бой и передвижение по уровням.

Мы хотим создать сообщество с помощью этой игры. Хотим, чтобы каждый игрок почувствовал себя частью Отряда Самоубийц, и в большее широком смысле — частью этого глобального сообщества.

Автор добавил, что игру изначально создавали с прицелом на то, что пользователи будут проходить её с друзьями. Для этого в новинку включили и ряд социальных функций вроде возможности соревноваться в турнирной таблице.

К тому же «Отряд» якобы всё ещё сохраняет ключевые элементы, которые помогали играм серии Batman: Arkham быть такими увлекательными в прошлом.

Заодно Садегян напомнил, что боевик будет ждать бесплатный контент в будущем, который включает новые сюжетные миссии, локации, экипировку, костюмы, коллекционные предметы, персонажей с «уникальными механиками» и так далее.

Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League намечен на 2 февраля для PS5, Xbox Series и PC. Причём владельцы расширенного издания смогут запустить игру ещё 30 января, а вот в EGS новинка появится только 5 марта.