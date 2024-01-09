Дмитрий sh1ro Соколов занял восьмое место в списке лучших игроков в CS 2 в 2023 году
Авторитетный портал HLTV продолжает объявлять лучших игроков в Counter-Strike за 2023 год. Восьмую строчку в рейтинге занял российский киберспортсмен Дмитрий sh1ro Соколов.
Несмотря на яркую статистику, снайпер в этом году не смог выиграть ни одного титула с Cloud9, отметившись только выходом в финал ESL Pro League Season 17 и «бронзой» IEM Rio 2023. В декабре Широ перешёл в состав Team Spirit.
Это первый россиянин в списке в этом году. Однако фанаты ожидают, что капитан Virtus.pro Джами Jame Али и молодой снайпер G2 Илья m0NESY Осипов могут оказаться ещё выше — все результаты станут известны 13 января.
Топ-20 лучших игроков 2023 года в CS по версии HLTV:
- Будет объявлен 13 января на премии HLTV Award Show
- Будет объявлен 13 января на премии HLTV Award Show
- Будет объявлен 13 января на премии 13 января на HLTV Award Show
- Будет объявлен 12 января
- Будет объявлен 11 января
- Будет объявлен 10 января
- Будет объявлен 9 января
- Дмитрий sh1ro Соколов (Россия)
- Мартин stavn Лунд (Дания)
- Хельвийс broky Сауканц (Латвия)
- Николай device Ридтц (Дания)
- Давид frozen Чернянский (Словакия)
- Неманья hunter» Ковач (Босния и Герцеговина)
- Гай NertZ Илуз (Израиль)
- Якоб Jabbi Найгаард (Дания)
- Бенджамин BlameF Бремер (Дания)
- Эмиль Magisk Рейф (Дания)
- Каспер Cadian Меллер (Дания)
- Кайке kscerato Серато (Бразилия)
- Рассел Twistzz Ван Далкен (Канада)
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