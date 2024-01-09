MSI представила портативный ПК Claw — конкурента Steam Deck на процессорах Intel

Тайваньская компания MSI представила Claw — портативный игровой компьютер в стиле Steam Deck. Устройство поступит в продажу в первой половине 2024 года по цене от $ 699 — максимальная версия обойдётся в $ 799.

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По характеристикам MSI Claw больше похожа на ASUS ROG Ally — другого конкурента Steam Deck. Портативный компьютер будет работать на базе Windows 11 с процессором Intel Core Ultra 5, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Максимальная же версия сможет похвастаться чипом Intel Core Ultra 7 155H и 1 ТБ памяти.