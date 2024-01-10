8 игр от японских разработчиков, за которыми стоит следить

Да, может показаться, что вносить новый проект Capcom в список самых ожидаемых японских игр — немного моветон. Никто ведь и так не пропустит новинку от крупного издателя, верно? Но важно помнить причину, почему продолжение Dragon’s Dogma пришлось ждать столько лет. Новаторскую игру, которая спокойно сочетала романтические ветки и хардкорные режимы для скоростного прохождения, никто не купил. По статистике самой Capcom, продажи Dragon’s Dogma: Dark Arisen отстают от SNES-портов Street Fighter 2 и одной части Monster Hunter для PSP, вышедшей только в Японии.