8 игр от японских разработчиков, за которыми стоит следить

2023 год стал довольно успешным для японских разработчиков: новая Armored Core и Street Fighter, ремейк Resident Evil 4, спин-офф Yakuza перед выходом крупной новой части. И 2024 год обещает стать не менее удачным. Портал PC Gamer рассказал о восьми будущих японских играх, которые заслуживают внимания.

© Steam

Dragon’s Dogma 2

Дата релиза: 24 марта 2024

Да, может показаться, что вносить новый проект Capcom в список самых ожидаемых японских игр — немного моветон. Никто ведь и так не пропустит новинку от крупного издателя, верно? Но важно помнить причину, почему продолжение Dragon’s Dogma пришлось ждать столько лет. Новаторскую игру, которая спокойно сочетала романтические ветки и хардкорные режимы для скоростного прохождения, никто не купил. По статистике самой Capcom, продажи Dragon’s Dogma: Dark Arisen отстают от SNES-портов Street Fighter 2 и одной части Monster Hunter для PSP, вышедшей только в Японии.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Дата релиза: 24 апреля 2024

Любимая многими серия Suikoden возвращается под новым названием — и теперь она не имеет ничего общего с Konami. Несмотря на очевидные изменения, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes сразу покажется знакомой всем, кто скучает по старым-добрым денькам времен PS1. Пока неясно, сможет ли проект повторить успех духовного первоисточника, но шанс все-таки есть.

Penny Blood: Hellbound

Дата релиза: III квартал 2024

Каждый инди-проект, профинансированный через краудфандинг, просто обязан предложить бэкерам маленький спин-офф — ну, чтобы людям было, чем заняться в ожидании релиза. Hellbound — как раз такой спин-офф Penny Blood, игры, которая обещает стать наследницей RPG-серии Shadow Hearts для PlayStation 2. Разработчики позиционируют Hellbound как динамичный экшен-roguelike с броским визуальным дизайном.

R-Type Tactics I • II Cosmos

Дата релиза: ??? (в Steam по-прежнему указан 2023)

Здравый смысл утверждает, что shoot-em-up серия R-Type категорически не должна работать в виде пошаговой стратегии, но Cosmos доказывает, что это вовсе не так. Межпланетные перестрелки замечательно ощущаются на разлинованном поле, где игроку нужно следить за множеством всяческих характеристик. Графический ремастер великолепной игры для PSP должен был выйти еще прошлым летом, но релиз проекта, к сожалению, перенесли. Даже если R-Type Tactics не превзойдет ожидания, она наверняка станет одной из лучших тактических игр 2024 года.

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak

Дата релиза: лето 2024

Trails Through Daybreak — 11 по счету часть серии, которая началась почти двадцать лет назад. Из-за этого можно подумать, что никто не ждет ничего интересного от нового релиза, но на деле все совсем наоборот. Trails Through Daybreak начнет новую историю в рамках долгоиграющей саги: новые персонажи, сюжетные повороты, механики, локации, противники и многое другое.

Under Night In-Birth II Sys:Celes

Дата релиза: 24 января 2024

Переиздание широко известного в узких кругах файтинга Under Night In-Birth II. Sys:Celes добавит в игру нескольких новых персонажей и, конечно же, поддержку rollback сетевого кода, который сделает сражения по сети гораздо более комфортными.

Blade Chimera

Дата релиза: 2024