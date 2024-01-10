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8 игр от японских разработчиков, за которыми стоит следить

2023 год стал довольно успешным для японских разработчиков: новая Armored Core и Street Fighter, ремейк Resident Evil 4, спин-офф Yakuza перед выходом крупной новой части. И 2024 год обещает стать не менее удачным. Портал PC Gamer рассказал о восьми будущих японских играх, которые заслуживают внимания.

8 игр от японских разработчиков, за которыми стоит следить
© Steam

Dragon’s Dogma 2

Дата релиза: 24 марта 2024

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Дата релиза: 24 апреля 2024

Penny Blood: Hellbound

Дата релиза: III квартал 2024

R-Type Tactics I • II Cosmos

Дата релиза: ??? (в Steam по-прежнему указан 2023)

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak

Дата релиза: лето 2024

Under Night In-Birth II Sys:Celes

Дата релиза: 24 января 2024

Blade Chimera

Дата релиза: 2024

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