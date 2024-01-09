Новая механика в Escape from Tarkov выводит из себя игроков

Российский разработчик Battlestate Games выпустил новую механику для своего многопользовательского тактического шутера Escape from Tarkov. В игру ввели настоящий БТР.

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Бронетранспортер передвигается по карте и имеет несколько остановок. Игроки могут использовать его в качестве такси, заказать прикрытие или отправить собранный лут в свой схрон. В случае агрессии в его сторону БТР начинает вести огонь в ответ.

Многие игроки жалуются, что бронированная машина ведет себя крайне странно. БТР может начать атаковать игроков без причины. Многие, оплатившие услугу доставки, не находят потом лута в своем схроне. А стоимость его услуг немалая даже на начальных уровнях. И это все, несмотря на то, что разработчики уже вы поправили баланс работы машины.