Новая механика в Escape from Tarkov выводит из себя игроков
Российский разработчик Battlestate Games выпустил новую механику для своего многопользовательского тактического шутера Escape from Tarkov. В игру ввели настоящий БТР.
Бронетранспортер передвигается по карте и имеет несколько остановок. Игроки могут использовать его в качестве такси, заказать прикрытие или отправить собранный лут в свой схрон. В случае агрессии в его сторону БТР начинает вести огонь в ответ.
Многие игроки жалуются, что бронированная машина ведет себя крайне странно. БТР может начать атаковать игроков без причины. Многие, оплатившие услугу доставки, не находят потом лута в своем схроне. А стоимость его услуг немалая даже на начальных уровнях. И это все, несмотря на то, что разработчики уже вы поправили баланс работы машины.
В том же обновлении, что принесло в игру БТР, были добавлены и другие значительные дополнения. Среди них новая карта и даже босс.