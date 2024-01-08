Продажи Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» превысили 22 млн копий

Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года и за первые 11 месяцев продаж стала настоящим хитом для издательства Warner Bros. Как сообщает президент Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хаддад, продажи игры превысили отметку в 22 млн копий — из них 2 млн пришлись исключительно на декабрь.

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Топ-менеджер заявил, что в компании очень гордятся столь внушительными показателями, характерными для продолжений крупных франшиз. Всего с момента релиза геймеры провели в экшене по «Гарри Поттеру» 707 млн часов, уничтожив за это время 4,9 млрд тёмных волшебников и сварив 819 млн зелий.