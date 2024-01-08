GTA V запустили на смартфоне Xiaomi Poco 2021 года выхода

В мире мобильных технологий и гейминга произошло знаковое событие: популярная игра Grand Theft Auto V была успешно запущена на смартфоне Xiaomi Poco F3, выпущенном в 2021 году.

© Ferra.ru

Это стало возможным благодаря усилиям энтузиастов эмуляции, которые стремятся адаптировать игры с консолей и ПК для Android-устройств.

Xiaomi Poco F3, оснащенный чипсетом Snapdragon 870 и 8 ГБ оперативной памяти, работал на пределе своих возможностей, чтобы обеспечить запуск GTA V.

Сообщается, что оперативная память телефона использовалась на 90%. Для более глубокого понимания технических аспектов этого достижения можно обратиться к специализированному треду на сабреддите «Emulation on Android» платформы Reddit.

Этот успех может стать толчком для разработчиков Rockstar к оптимизации GTA V для мобильных платформ, включая адаптацию графики и поддержку контроллеров.