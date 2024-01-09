Флоридский «Джокер» угрожает освободить хакера, слившего геймплей GTA 6

Лоуренс Салливан, известный как «Джокер из Флориды», опубликовал новое обращение к Rockstar Games — американец требует у разработчиков GTA 6 компенсацию в $ 10 млн за использование своего образа в игре.

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Напомним, в первом трейлере GTA 6 промелькнул преступник, очень похожий на Салливана благодаря татуировкам на лице и окрашенным волосам. После этого прототип заявил, что Rockstar должны заплатить ему, если хотят добавить персонажа в игру.

За месяц запросы Салливана выросли в пять раз. Теперь он выносит «последнее предупреждение» и требует $ 10 млн.

Если он не получит деньги, то через две недели «вытащит из психушки» Ариона Куртаджа — хакера, который слил первые геймплейные кадры GTA 6. Вместе с ним Салливан снова взломает игру и испортит подготовку к релизу.

Видео доступно на YouTube-канале haseeb balouch. Права на видео принадлежат Lawrence Sallivan.