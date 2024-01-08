В будущем PlayStation научится запускать игры еще во время их скачивания

Sony подала патент, который может радикально изменить опыт игроков на PlayStation.

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Согласно нему, в будущем геймеры смогут погружаться в игровой процесс еще во время загрузки игры, что обещает сократить долгие часы ожидания на день запуска новых тайтлов.

Эта инновация предполагает разделение больших игровых установок на отдельные части, или «куски». Каждый «кусок» будет загружаться отдельно, позволяя игрокам начать играть в одну часть, пока другие продолжают устанавливаться.

Это отличается от существующих систем, где иногда можно играть только в начальные части игры, пока остальное устанавливается. Новая система будет «незаметно» устанавливать каждый «кусочек» проекта, предсказывая, сколько времени потребуется игроку для прохождения каждого сегмента.

При этом каждый элемент загрузки будет снабжен информацией о времени игры, чтобы система могла приоритизировать самые необходимые варианты.