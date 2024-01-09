В Steam появится игра по мотивам сериала «Слово Пацана»

Игровой сервис Steam выпустит игру по мотивам популярного сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Она получит название «Симулятор чушпана».
Созданием «Симулятора чушпана» занималась команда Sebasa Games. В игре предстоит участвовать в уличных драках, собирать мусор и сдавать бутылки. Надо будет пройти путь от чушпана (простой обыватель) до пацана.
Разработчики обещают отсылки к хитовому российскому сериалу «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Известно, что игра станет доступна уже в первом квартале 2024 года.
Ранее сообщалось, что 96% россиян заявили, что знают о выходе сериала режиссёра Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом 53% респондентов в возрасте от 12 до 17 лет смотрели все серии. Сериал возглавили рейтинги лучших кинопроектов 2023 года.