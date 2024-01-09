В Steam появится игра по мотивам сериала «Слово Пацана»

Игровой сервис Steam выпустит игру по мотивам популярного сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Она получит название «Симулятор чушпана».

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Созданием «Симулятора чушпана» занималась команда Sebasa Games. В игре предстоит участвовать в уличных драках, собирать мусор и сдавать бутылки. Надо будет пройти путь от чушпана (простой обыватель) до пацана.

Разработчики обещают отсылки к хитовому российскому сериалу «Слово Пацана. Кровь на асфальте». Известно, что игра станет доступна уже в первом квартале 2024 года.