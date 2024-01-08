NVIDIA покажет новые видеокарты RTX 40 Super

Компания NVIDIA готовится представить свою новую линейку видеокарт RTX 40 Super. Произойдет это в рамках международной выставки бытовой электроники CES 2024 в Лас-Вегасе. Пресс-конференция создателей графических процессоров пройдет 8 января в 19 часов по мск.