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NVIDIA покажет новые видеокарты RTX 40 Super — где и когда смотреть презентацию

Компания NVIDIA готовится представить свою новую линейку видеокарт RTX 40 Super. Произойдет это в рамках международной выставки бытовой электроники CES 2024 в Лас-Вегасе. Пресс-конференция создателей графических процессоров пройдет 8 января в 19 часов по мск.

NVIDIA покажет новые видеокарты RTX 40 Super
© NVIDIA

Источник: ZDNET Посмотреть ее можно будет на официальном YouTube-канале компании или на Twitch.

Помимо видеокарт, NVIDIA обещает представить 17 сессий, посвященных развитию искусственного интеллекта, робототехники и игровых технологий.