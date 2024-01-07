Фанаты Grand Theft Auto выбрали лучшего антагониста в истории франшизы
На Reddit разгорелось обсуждение на тему того, кто из антагонистов игр серии Grand Theft Auto является самым любимым у геймеров. Автор треда прикрепил изображение с несколькими кандидатами на это звание, но фанаты единогласно выбрали совершенно другого персонажа.
На картинке можно увидеть Эйвери Даггана из GTA Online, Дмитрия Раскалова из GTA 4, Биг Смока из San Andreas, Дэвина Уэстона из GTA 5 и Лэнса Вэнса из Vice City. Однако участники обсуждения назвали самым лучшим антагонистом серии Фрэнка Тенпенни — полицейского из San Andreas.
Фанаты отмечают, что Тенпенни получил больше экранного времени, чем любой другой антагонист Rockstar Games. Он появился на 5 минуте игры и был врагом Си-Джея до самого ее конца. А фирменная матерная озвучка от Сэмюэля Л. Джексона сделала персонажа по-настоящему мерзким и запоминающимся.