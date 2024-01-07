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Фанаты Grand Theft Auto выбрали лучшего антагониста в истории франшизы

На Reddit разгорелось обсуждение на тему того, кто из антагонистов игр серии Grand Theft Auto является самым любимым у геймеров. Автор треда прикрепил изображение с несколькими кандидатами на это звание, но фанаты единогласно выбрали совершенно другого персонажа.

Фанаты Grand Theft Auto выбрали лучшего антагониста в истории франшизы
© Cq.ru

На картинке можно увидеть Эйвери Даггана из GTA Online, Дмитрия Раскалова из GTA 4, Биг Смока из San Andreas, Дэвина Уэстона из GTA 5 и Лэнса Вэнса из Vice City. Однако участники обсуждения назвали самым лучшим антагонистом серии Фрэнка Тенпенни — полицейского из San Andreas.

Фанаты отмечают, что Тенпенни получил больше экранного времени, чем любой другой антагонист Rockstar Games. Он появился на 5 минуте игры и был врагом Си-Джея до самого ее конца. А фирменная матерная озвучка от Сэмюэля Л. Джексона сделала персонажа по-настоящему мерзким и запоминающимся.

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