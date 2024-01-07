Фанаты Grand Theft Auto выбрали лучшего антагониста в истории франшизы

На Reddit разгорелось обсуждение на тему того, кто из антагонистов игр серии Grand Theft Auto является самым любимым у геймеров. Автор треда прикрепил изображение с несколькими кандидатами на это звание, но фанаты единогласно выбрали совершенно другого персонажа.

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На картинке можно увидеть Эйвери Даггана из GTA Online, Дмитрия Раскалова из GTA 4, Биг Смока из San Andreas, Дэвина Уэстона из GTA 5 и Лэнса Вэнса из Vice City. Однако участники обсуждения назвали самым лучшим антагонистом серии Фрэнка Тенпенни — полицейского из San Andreas.