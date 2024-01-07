Видеокарта RTX 4080 Super будет стоить на $ 200 дешевле обычной версии — инсайдер

Авторитетный инсайдер MEGAsizeGPU раскрыл предполагаемую стоимость линейки видеокарт серии GeForce RTX 40 Super от NVIDIA.

По его данным, RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super обойдутся покупателям в $ 599 и $ 799 соответственно — то есть во столько же, сколько стоили оригинальные RTX 4070 и RTX 4070 Ti на старте продаж.

В то же время NVIDIA GeForce RTX 4080 Super будет доступна за $ 999 (89,6 тыс. рублей) — это на $ 200 дешевле, чем обычная 4080 на релизе. При этом новая вервия графического ускорителя будет иметь улучшенный процессор и получит преимущество по числу CUDA-ядер.