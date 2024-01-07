Nvidia стала меньше поставлять видеокарты по всему миру

Появились слухи о новой засухе в сфере GPU: по сообщениям, у потребительских видеокарт NVIDIA резко сократились поставки по всему миру. Это может привести к дефициту и росту цен в первом квартале 2024 года, повторяя темные дни бума криптодобычи.

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Хотя графические процессоры NVIDIA были стабильно доступны в течение 2022 2023 годов, на онлайн-площадках уже появились слухи об их нехватке. Теперь промышленные источники подтверждают значительное снижение глобальных объемов, особенно это касается последних карт серии RTX 40. Китайские рынки уже почувствовали на себе удар: цены на JD.com выросли, а панические покупки были подогреты выпуском урезанной модели RTX 4090D.

Ситуация не ограничивается Китаем: сообщается о снижении запасов графических процессоров NVIDIA в США и Европе. Если ситуация не изменится, то рост цен неизбежен. Даже могучая RTX 4090 отсутствует в крупных розничных сетях, таких как Amazon и Best Buy, а на eBay ее цена значительно превышает рекомендованную. Другие карты серии RTX 40 испытывают аналогичный дефицит.

Точная причина такого резкого изменения неясна, но слухи указывают на то, что NVIDIA отдает приоритет сегменту центров обработки данных. Возможно, на первый план выходит производство ускорителей искусственного интеллекта, которые приносят гораздо больше прибыли, чем игровые GPU. Приоритет прибыльных рынков вполне понятен, но геймеры по понятным причинам нервничают.