В Baldur's Gate 3 появилось огнестрельное оружие

Пользователь сайта Nexusmods с ником Palmaman33 нашел то чего так не хватало культовой Baldur's Gate 3. Моддер добавил в волшебный мир врат Балдура настоящее огнестрельное оружие. Теперь членов своего отряда можно вооружить автоматом Калашникова, револьвером Colt Python или пистолетами M1911 и Glock 19. У нового оружия есть отличающиеся друг от друга характеристики и уровни редкости. Пистолеты кстати можно держать в обеих руках. Дополнить свое приключение можно по ссылкам: Автомат , M1911 , Glock 19 , Colt Python. Для установки модификаций потребуется менеджер модов и специальный сундук. Ранее в Baldur’s Gate 3 нашли самую трогательную пасхалку с отцом одного из фанатов серии. Заглавное фото: Baldur’s Gate 3