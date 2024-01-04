Зак Фэйр станет чрезвычайно важным героем в Final Fantasy 7 Rebirth
Зак Фэйр станет одним из ключевых героев Final Fantasy VII Rebirth, хотя в оригинальной игре его роль была ограничена. Соруководитель разработки Наоки Хамагучи рассказал, что во второй главе ремейка Зак поможет вызвать чувство «удивления» из-за несоответствия игре с PlayStation One.
Персонаж Зака даст игрокам «понять мировоззрение» вселенной Final Fantasy 7. Образ героя совместно продумали автор сюжета Кадзусигэ Нодзима, креативный директор Тецуя Номура и руководитель разработки Ёсинори Китасэ. Они хотели показать политику и правила мира игры через Зака, который станет «чрезвычайно важным» и «судьбоносным» персонажем.
Для многих фанатов серии стала откровением концовка Final Fantasy VII Remake, которая подразумевает, что Зак выжил и помог раненному Клауду Страйфу добраться до Мидгара. В оригинальной игре Фэйр погиб, сражаясь с целой армией наёмников «Шинра», а также персонаж был главным героем в Crisis Core: Final Fantasy VII.
Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля 2024 года только на PlayStation 5. На полное прохождение может уйти около 100 часов, а разработчики не захотели отказываться от тактических элементов.