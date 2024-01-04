Люсию из GTA 6 нарисовали в разных стилях — от «Наруто» до «Рика и Морти»

Люсия из GTA 6 сразу приковала к себе внимание после выхода первого трейлера игры. Сначала фанаты создавали с ней порно-арты , а затем разгадывали ее прошлое. Теперь энтузиасты попытались представить девушку в других вселенных. Пользователь под ником eefievon изобразил героиню в стиле разных аниме и мультфильмов — почти везде она получилась суровой дамой с характером. Disney, «Наруто» и «Рик и Морти» One Piece, оригинал, Dragonball Люсия из GTA 6 будет очень умной? Информацией поделился инсайдер «Клинок, рассекающий демонов», «ДжоДжо» и «Атака титанов» В комментариях также опубликовал постер с Люсией в стиле Vice City — с пальмами и солнечными цветами. GTA 6 выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Заглавное фото: Playground / Danien