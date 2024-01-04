NYT: в США подросток впервые в истории прошел игру "Тетрис"

В декабре американская видеоигровая компания Rockstar Games выпустила первый официальный трейлер шестой части игры Grand Theft Auto. В видеоролике показали виды мегаполиса Вайс Сити – виртуального аналога Майами, в котором и будут происходить действия игры. Выход игры запланирован на 2025 год. До этого в Совете по правам человека при президенте РФ заявили, что России необходимо выпускать свои видеоигры вместо их запрета. В СПЧ отметили, что введение запрета на компьютерные игры не поможет достучаться до детей.