В России появилась урезанная видеокарта NVIDIA RTX 3050 6GB

Palit, один из партнеров NVIDIA, готовится к выпуску новой серии видеокарт RTX 3050 6GB, которые в ближайшее время появятся на российском рынке.

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В линейку войдут три модели: две из серии StormX и одна из серии KalmX.

Модели RTX 3050 StormX OC 6GB и RTX 3050 StormX 6GB уже появились на сайте Ситилинка.

Особенностью этих моделей является использование физического разъема PCIe 4.0 x8, в отличие от большинства современных видеокарт, которые используют полноразмерный 16-лановый интерфейс.

Спецификации, представленные ритейлером, содержат некоторые несоответствия, такие как неверно указанная пропускная способность памяти 224 ГБ/с (должно быть 168 ГБ/с). Тем не менее, базовая частота 1042 МГц и TDP 115 Вт отличаются от существующей модели на 8 ГБ.

Что касается безвентиляторной модели, последняя модель KalmX была представлена почти четыре года назад, а именно GTX 1650 KalmX, выпущенная в феврале 2020 года.