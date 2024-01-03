Названы самые популярные игры начала 2024 года в Steam

Valve опубликовала первый еженедельный чарт продаж в Steam за 2024 год. В топе самых популярных игр начала года преобладают как новые релизы, так и проверенные временем хиты.

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На первом месте чарта уверенно расположилась ролевая игра Baldur's Gate 3, которая уже успела завоевать сердца геймеров своим глубоким сюжетом и впечатляющей графикой.

Следом за ней идет карманная консоль Steam Deck, пользующаяся стабильным спросом среди любителей мобильного гейминга.

Третье место занял инди-хоррор Lethal Company, который стал самой высокорейтинговой игрой 2023 года в сервисе Steam. Эта игра привлекла внимание своим оригинальным подходом к жанру и атмосферностью.

Среди прочих популярных проектов присутствуют такие известные тайтлы, как Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, GTA V, Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), EA SPORTS FC 24 и Hogwarts Legacy.