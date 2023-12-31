Видеокарта Sapphire RX 6750 GRE: быстрее RTX 4060, зато по такой же цене

Sapphire выпустила свою версию Radeon RX 6750 GRE «Black Diamond», которая должна понравиться геймерам своей «эстетикой», производительностью и конкурентоспособной ценой.

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Внешний вид отличается от стандартного дизайна AMD. Это устройство имеет черный дизайн с мерцающими золотыми акцентами и бриллиантовыми узорами, что подойдет для сборок ПК в темной тематике.

Но Black Diamond — это не просто красивая внешность. Его эффективный осевой вентилятор и стратегически расположенные вырезы в задней панели обеспечивают оптимальный отвод тепла, пишет компания.

Эта карта оснащена графическим процессором Navi 22 RDNA 2, 40 вычислительными блоками, 2560 потоковыми процессорами и увеличенной до 2585 МГц тактовой частотой. Добавьте к этому 12 ГБ VRAM GDDR6 и 96 МБ кэша Infinity Cache, и вы получите серьезную мощь.