Google Play назвал лучшие приложения и игры 2023 года

Imprint: Learn Visually: Уроки, воплощенные в жизнь с помощью потрясающих визуальных эффектов, получили титул «Лучшее приложение». Погрузитесь в психологию, историю и многое другое совершенно по-новому.

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Honkai: Star Rail: Эта научно-фантастическая эпопея получила звание «Лучшая игра» благодаря богатой истории, завораживающему окружению и продуманному дизайну.

Spotify: неважно, слушаете ли вы музыку на кухне или отправляетесь в поход по дикой местности, Spotify легко переключается с одного устройства на другое, что позволило ему получить звание «Лучшее приложение для нескольких устройств».

OUTERPLANE — Strategy Anime: это очаровательное пошаговое приключение сияет на всех экранах, от ПК до раскладушек, что делает его «Лучшей игрой для нескольких устройств».

ChatGPT: пользователи высказались, и их выбор в качестве «Любимого приложения пользователей» — это сенсация чат-ботов на основе ИИ.

MONOPOLY GO!: бросайте кости и торгуйте, чтобы победить в этой цифровой версии классической настольной игры. Неудивительно, что она стала «Лучшей игрой пользователей».