Геймплей «Смуты» разочаровал российских геймеров

Российская студия Cyberia Nova опубликовала новый видеодневник разработчиков, в котором были показаны несколько боевых сцен. Об этом сообщает портал DTF.

Новый ролик посвящен различным классам главного героя, а также некоторым игровым механикам. Помимо прочего, в клипе была продемонстрирована боевая система "Смуты". В экшн-сценах протагонисту пришлось отбиваться сразу от нескольких врагов.

Некоторые подписчики "Смуты" в соцсети "ВКонтакте" остались недовольны показанным. Один пользователь сравнил проект Cyberia Nova с The Day Before, другой российской игрой, релиз которой обернулся громких провалом. Другой припомнил разработчикам их сравнение "Смуты" с "Ведьмак 3".

"Вы, вроде бы, хотели "не как в "Ведьмаке". Да, у вас действительно не как в "Ведьмаке". У вас хуже", – написал он.

Разработчики были вынуждены отреагировать на критику. Модератор группы во "ВКонтакте" написал в комментариях к видеодневнику, что показанное в клипе не стоит воспринимать как полноценную презентацию геймплея. По его словам, презентация геймплея состоится в январе 2024 года.