Авторы «Смуты» показали новый геймплей игры и рассказали о системе маскировки

Российская студия Cyberia Nova опубликовала новый дневник разработки игры «Смута». В нём продюсер Андрей Белов поделился новыми подробностями проекта, рассказав о системе образов и сюжетных механиках геймплея. По словам разработчика, одежда главного героя сыграет важнейшую роль в проекте — от неё будет зависеть отношения с другими персонажами и исход некоторых ситуаций.

Другим героем ролика выступил историк Клим Жуков, который рассказал об устройстве общества в начале XVII века.

Видео доступно во VK-канале «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Помимо рассказов, авторы показали и небольшие фрагменты геймплея. В них можно увидеть, как главный герой Юрий сражается сразу с несколькими врагами, ходит по открытому миру и разговаривает с другими персонажами. Разработчики ещё раз отметили, что полноценная презентация боевой системы пройдёт в январе.