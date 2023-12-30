Team Spirit выпустила эмоциональный ролик с главными событиями клуба в 2023 году

Российский клуб Team Spirit выпустил видео с главными событиями 2023 года. В ролике авторы показали самые запоминающиеся моменты последних 12 месяцев.

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Посмотреть видео TEAM SPIRIT: RECAP 2023 можно на официальном YouTube-канале бренда.

В семиминутный ролик вошли самые знаковые события Team Spirit — от победы на Riyadh Masters 2023 обновленного коллектива по Dota 2 с призовым в $ 5 млн до уничтожения оппонента в финале DreamLeague Season 21 и поединка с Gaimin Gladiators в финале The International 2023, где решилась судьба чемпионата мира по дисциплине.

Не забыли авторы и о достижениях состава по Counter-Strike, включая победу коллектива на BetBoom Dacha в напряжённом матче против Virtus.pro.