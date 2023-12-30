В Xbox подвели итоги 2023 года

Microsoft выпустила итоговый ролик, посвящённый главным событиям 2023 года. В небольшом видео компания рассказала о своих главных релизах и важных моментах, произошедших за последние 12 месяцев.

Так, ролик начинается с январской презентации Developer_Direct, на которой компания показала трейлеры Redfall, Forza Motorsport и Minecraft Legends, а также сообщила о выпуске ритм-игры Hi-Fi RUSH. Впоследствии проект стал одной из главных игр года, получив приз за лучший звук на The Game Awards 2023.