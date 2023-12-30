Hi-Fi Rush, Starfield и поглощение Activision Blizzard — в Xbox подвели итоги 2023 года
Microsoft выпустила итоговый ролик, посвящённый главным событиям 2023 года. В небольшом видео компания рассказала о своих главных релизах и важных моментах, произошедших за последние 12 месяцев.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.
Так, ролик начинается с январской презентации Developer_Direct, на которой компания показала трейлеры Redfall, Forza Motorsport и Minecraft Legends, а также сообщила о выпуске ритм-игры Hi-Fi RUSH. Впоследствии проект стал одной из главных игр года, получив приз за лучший звук на The Game Awards 2023.
Также Microsoft напомнила о:
- релизе стратегии Minecraft Legends;
- выпуске геймпада Xbox Wireless Controller Remix Special Edition, треть материалов которого состоит из пластиковых бутылок;
- летних презентациях Xbox Games Showcase, Starfield Direct и gamescom 2023;
- релизе стратегии Age of Empires 4 на Xbox;
- выпуске Xbox Series S с памятью 1 ТБ;
- релизе Starfield — новой игры от авторов «Скайрима»;
- завершении слияния с Activision Blizzard — теперь компании принадлежат бренды Call of Duty, Warcraft, Starcraft, Diablo и другие крупнейшие проекты.
Чемпионат.com: главные новости