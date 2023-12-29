Русская озвучка Hogwarts Legacy появилась и на PlayStation 4 со взломом

Не прошло и суток, как народные умельцы смогли адаптировать русскую озвучку Hogwarts Legacy студии GamesVoice для версии игры с PlayStation 4. Но есть нюанс — необходима взломанная консоль. Напомним, что фанатская локализация на PC включает в себя дубляж, перевод текста и текстур.

© Скриншот

Портом локализации занялись энтузиасты под псевдонимами zav1977 и ponaromixxx. Она также поддерживает не только озвучку, но и перевод текста и текстур. Самостоятельная установка недоступна — локализация входит в состав пиратской копии, которую можно запустить на взломанной консоли.