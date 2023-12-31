С 1 января Valve ограничит работу Steam на миллионе компьютеров

Компания Valve ограничит работу Steam на множестве компьютеров, начиная с 1 января 2024 года. Об этом сообщает издание "Хабр".

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Steam перестанет поддерживать ПК под управление Windows 7 и 8. После указанной даты клиент Steam продолжит запускаться на компьютерах со старыми версиям ОС, однако он перестанет получать все обновления, включая патчи безопасности. Кроме того, служба поддержки Steam перестанет снабжать технической информацией пользователей данных ПК.

В Valve объяснили, что устаревшие версии Windows перестанут поддерживаться из-за обилия в клиенте модулей из браузера Google Chrome, который также уже несовместим с перечисленными версиями ОС. Во избежание проблем в Valve рекомендовали обновить ПК до Windows 10 или 11.