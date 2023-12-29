Starfield не вошла в топ-20 лучших игр 2023 года для Xbox Series
Редакция сайта Metacritic опубликовала рейтинг лучших игр 2023 года для Xbox Series по версии критиков. В подборку попали только те тайтлы, которые получили минимум сень рецензий.
На первом месте расположилась Alan Wake 2 (94 балла), на втором — «Ведьмак 3: Дикая охота. Полное издание» (94 балла), а на третьем — Diablo 4 (91 балл). Стоит отметить, что космический экшен Starfield не смог войти в топ.
Топ-20 самых высокооценённых игр 2023 года для Xbox Series на Metacritic
1. Alan Wake 2 — 94 балла.
2. «Ведьмак 3: Дикая охота. Полное издание» — 94 балла.
3. Diablo 4 — 91 балл.
4. Ремейк Resident Evil 4 — 91 балл.
5. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 91 балл.
6. Street Fighter 6 — 90 баллов.
7. Ремейк Dead Space — 89 баллов.
8. Cocoon — 89 баллов.
9. Persona 4 Golden — 89 баллов.
10. Resident Evil 4: Separate Ways — 89 баллов.
11. Sea of Stars — 89 баллов.
12. Persona 3 Portable — 87 баллов.
13. Monster Hunter Rise — 87 баллов.
14. Hi-Fi RUSH — 87 баллов.
15. Age of Empires 2: Definitive Edition — 86 баллов.
16. Blasphemous 2 — 85 баллов.
17. Hogwarts Legacy — 85 баллов.
18. Remnant 2 — 85 баллов.
19. Mortal Kombat 1 — 85 баллов.
20. Forza Motorsport — 84 балла.