Starfield не вошла в топ-20 лучших игр 2023 года для Xbox Series

Редакция сайта Metacritic опубликовала рейтинг лучших игр 2023 года для Xbox Series по версии критиков. В подборку попали только те тайтлы, которые получили минимум сень рецензий.

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На первом месте расположилась Alan Wake 2 (94 балла), на втором — «Ведьмак 3: Дикая охота. Полное издание» (94 балла), а на третьем — Diablo 4 (91 балл). Стоит отметить, что космический экшен Starfield не смог войти в топ.

Топ-20 самых высокооценённых игр 2023 года для Xbox Series на Metacritic

1. Alan Wake 2 — 94 балла.

2. «Ведьмак 3: Дикая охота. Полное издание» — 94 балла.

3. Diablo 4 — 91 балл.

4. Ремейк Resident Evil 4 — 91 балл.

5. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 91 балл.

6. Street Fighter 6 — 90 баллов.

7. Ремейк Dead Space — 89 баллов.

8. Cocoon — 89 баллов.

9. Persona 4 Golden — 89 баллов.

10. Resident Evil 4: Separate Ways — 89 баллов.

11. Sea of Stars — 89 баллов.

12. Persona 3 Portable — 87 баллов.

13. Monster Hunter Rise — 87 баллов.

14. Hi-Fi RUSH — 87 баллов.

15. Age of Empires 2: Definitive Edition — 86 баллов.

16. Blasphemous 2 — 85 баллов.

17. Hogwarts Legacy — 85 баллов.

18. Remnant 2 — 85 баллов.

19. Mortal Kombat 1 — 85 баллов.