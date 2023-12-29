Видеокарты GeForce RTX 5000 выйдут в январе 2025 года

Авторы канала Moore's Law Is Dead сообщили, что линейка видеокарт GeForce RTX 5000 может выйти в январе 2025 года. Отмечается, что точные сроки их выпуска зависят от продаж GeForce RTX 4000 и от конкурентоспособности серии RX 8000 с RDNA 4 от AMD.

Блогеры предположили, что новые видеокарты могут официально представить в рамках выставки CES 2025. Источники Moore's Law Is Dead также заявили, что прирост производительности в GeForce RTX 5000 будет не таким ощутимым, как после перехода с RTX 3000 на RTX 4000.

Видео доступно на YouTube-канале Moore's Law Is Dead. Права на видео принадлежат Moore's Law Is Dead.