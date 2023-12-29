Авторы Star Wars: Jedi Survivor рассказали о подходе к созданию геймплея и сюжета

Разработчики Star Wars Jedi: Survivor дали интервью, в котором рассказали о своём подходе к созданию игры. Например, старший сценарист Дэнни Хоман поделился, что одним из важнейших принципов стала связь геймплея и повествования. В детстве он не думал, что когда-то сможет ощутить себя джедаем со световым мечом и Силой.

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Отдельно Хоман отметил уникальность истории Jedi: Survivor в том, что в ней присутствуют богатая палитра конфликтов и дух товарищества, а не только путь джедая. Именно люди вокруг Кэла Кестиса делают сюжет таким уникальным, а главной темой как Star Wars Jedi: Fallen Order, так и Jedi: Survivor, стало обретение семьи.

Директор по дизайну Джейсон Де Херас назвал создание играбельных героев в студии Respawn «совместным и развивающимся» процессом. Старший дизайнер сражений Кевин Цу дополнил, что гордится тем, как разработчики «почувствовали» верное направление в создании битвы с Дартом Вейдером. Злодей «просто прямолинеен», а нахождение с ним рядом «пугает» — Цу назвал Вейдера непреодолимой силой, при встрече с которой игроку хочется лишь выжить.

В целом же история Кэла заключается в том, какие связи он выстраивает на протяжении сюжета. Это придаёт смысл его похождениям, а концовка стала поворотным моментом — герой не уверен, готов ли он к будущему, найдёт ли наставника, или теперь ему придётся полагаться только на себя.