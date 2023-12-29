По российской RPG «Черная книга» выпустят настольную игру

Издательство Hobby World объявило о работе над настольной игрой по видеоигре «Чёрная книга». В создании адаптации примет участие российская студия Morteshka — создатели оригинального проекта. Они будут консультировать авторов настолки по вопросам лора и некоторых механик.

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В настольной «Чёрной книге» игрокам предстоит путешествовать по Руси, изучать различные заклинания и сражаться с тёмными силами, вдохновлёнными русским фольклором. По задумке у настолки будут нелинейное повествование с несколькими сюжетными линиями. О чём конкретно они расскажут, пока неизвестно.