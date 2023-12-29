Epic Games вернула в Fortnite наборы по «Очень странным делам» и «Футураме»

Пользователи обратили внимание на то, что в магазине Fortnite вновь появились наборы по «Очень странным делам» и «Футураме». Для покупки доступны тематические облики, а также новые эмоции, кирки и рюкзаки. Некоторые вещи можно приобрести отдельно.

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Стоит отметить, что не все фанаты Fortnite оценили свежее пополнение магазина, так как оба набора не являются чем-то новым и их возвращения не ждали.

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