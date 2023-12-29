Sony посетит технологическую выставку CES 2024

Sony на своём сайте сообщила о том, что планирует посетить выставку CES 2024 — одно из крупнейших технологических мероприятий в году. Компания хочет что-то показать на ивенте.

Sony впервые появилась на выставке CES в 1977 году, и с тех пор CES остается важным местом для Sony, где она представляет свои новейшие технологии и инициативы. На выставке CES 2024 компания продемонстрирует различные технологии, направленные на поддержку разработчиков, исходя из цели Sony «наполнять мир эмоциями с помощью силы творчества и технологий».