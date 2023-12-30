В Epic Games Store раздают перезапуск Saints Row
30 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача Saints Row. Это перезапуск одноимённой серии игр про банду Святых, получившая неоднозначные отзывы от критиков и геймеров. Забрать игру себе на аккаунт можно в течение ближайших 24 часов — до 19:00 мск 31 декабря.
В России игру забрать не получится. Для этого необходимо сменить регион или воспользоваться VPN.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Deep Silver.
Ежедневная раздача в Epic Games Store будет проходить до середины января. Ближе ко второй половине месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится 10 января.
Ранее в Epic Games Store уже успели раздать Fallout 3: GOTY Edition, art of rally, Cursed to Golf, Destiny 2: Legacy Collection, Ghostwire: Tokyo, Human Resource Machine и полное издание ремастера The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition.