В Epic Games Store раздают перезапуск Saints Row

30 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача Saints Row. Это перезапуск одноимённой серии игр про банду Святых, получившая неоднозначные отзывы от критиков и геймеров. Забрать игру себе на аккаунт можно в течение ближайших 24 часов — до 19:00 мск 31 декабря.

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В России игру забрать не получится. Для этого необходимо сменить регион или воспользоваться VPN.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Ежедневная раздача в Epic Games Store будет проходить до середины января. Ближе ко второй половине месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится 10 января.