NVIDIA представила «урезанную» GeForce RTX 4090 D

28 декабря компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 4090 D — это «урезанная» версия, предназначенная для китайского рынка. Производителю пришлось выпустить её, поскольку в середине октября правительство США запретило поставки потребительской видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам.

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Ранее предполагалось, что в новой версии видеокарты инженеры компания уменьшат только количество тензорных ядер, однако число CUDA-ядер также снизилось.

Технические характеристики

CUDA-ядра: 14592 (16384 у обычной версии)

Частота: 2280-2520 МГц (2230-2520 МГц у обычной версии)

Видеопамять: 24 гигабайта GDDR6X, 384-битная шина, 21 Гбит/сек

Энергопотребление: 425 Вт