Новые «Марио» и «Зельда» не смогли стать лидерами загрузок на Switch в Японии
Nintendo поделилась списком самых загружаемых игр для Nintendo Switch в Японии в 2023 году. К удивлению, новинка этого года и победитель в номинации «Игра года» IGN в лице The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom не смогла стать лидером. Первое место заняла Suika Game — головоломка в духе «Тетриса», где в роли фигур выступают сочные фрукты.
Однако «Зельда» расположилась на второй строчке, а следом идут другие новинки 2023 года — Pikmin 4 и Super Mario Bros. Wonder. Топ-10 смогла закрыть Fire Emblem Engage, но также в десятку вошли Overcooked! 2, Splatoon 3 и другие популярные игры среди японцев.
За рамками первой десятки отметились The Legend of Zelda: Breath of the Wild (12 место), Minecraft (18 место) и даже Among Us (24 место). Топ-10 лидеров выглядит следующим образом:
Самые загружаемые игры на Switch в Японии в 2023 году (1-10 места)
- Suika Game;
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Pikmin 4;
- Super Mario Bros. Wonder;
- Dragon Quest Monsters: The Dark Prince;
- Mario Kart 8 Deluxe;
- Splatoon 3;
- Overcooked! 2;
- Super Mario RPG;
- Fire Emblem Engage.