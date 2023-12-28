Новые «Марио» и «Зельда» не смогли стать лидерами загрузок на Switch в Японии

Nintendo поделилась списком самых загружаемых игр для Nintendo Switch в Японии в 2023 году. К удивлению, новинка этого года и победитель в номинации «Игра года» IGN в лице The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom не смогла стать лидером. Первое место заняла Suika Game — головоломка в духе «Тетриса», где в роли фигур выступают сочные фрукты.

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Однако «Зельда» расположилась на второй строчке, а следом идут другие новинки 2023 года — Pikmin 4 и Super Mario Bros. Wonder. Топ-10 смогла закрыть Fire Emblem Engage, но также в десятку вошли Overcooked! 2, Splatoon 3 и другие популярные игры среди японцев.

За рамками первой десятки отметились The Legend of Zelda: Breath of the Wild (12 место), Minecraft (18 место) и даже Among Us (24 место). Топ-10 лидеров выглядит следующим образом:

Самые загружаемые игры на Switch в Японии в 2023 году (1-10 места)