Ютубер детально воссоздал трейлер GTA 6 на движке Minecraft и восхитил зрителей

Автор YouTube-канала EvilGame детально воссоздал дебютный трейлер долгожданной GTA 6 на движке популярной песочницы Minecraft. Зрители шутят, что ролик сделан настолько качественно, что вполне мог бы стать официальной адаптацией игры для Nintendo Switch.

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Ютубер повторил каждый кадр оригинального трейлера ГТА 6, однако кубических персонажей в нем можно отличить лишь по одежде — настолько низка детализация их лиц.

Вот как на ролик отреагировали зрители:

Я не знаю, сколько времени это заняло, но трейлер невероятно хорошо сделан!

Отличная работа, браво! Продолжай в том же духе!

Каждый кадр трейлера воссоздан в Minecraft... Сумасшедшая работа!