Ютубер детально воссоздал трейлер GTA 6 на движке Minecraft и восхитил зрителей
Автор YouTube-канала EvilGame детально воссоздал дебютный трейлер долгожданной GTA 6 на движке популярной песочницы Minecraft. Зрители шутят, что ролик сделан настолько качественно, что вполне мог бы стать официальной адаптацией игры для Nintendo Switch.
Ютубер повторил каждый кадр оригинального трейлера ГТА 6, однако кубических персонажей в нем можно отличить лишь по одежде — настолько низка детализация их лиц.
Вот как на ролик отреагировали зрители:
Я не знаю, сколько времени это заняло, но трейлер невероятно хорошо сделан!
Отличная работа, браво! Продолжай в том же духе!
Каждый кадр трейлера воссоздан в Minecraft... Сумасшедшая работа!
Фантастика! Почему у этого так мало просмотров?