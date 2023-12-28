Для Armored Core 6 выпустили мод с легким уровнем сложности

Автор модов под ником DeadLock выпустил модификацию для Armored Core VI: Fires of Rubicon, которая значительно снижает сложность прохождения.

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Для достижения подобной цели фанат изменил показатели разного вида оружия, которое теперь стало более смертельным. Кроме того, отдельным пушкам уже не потребуется время для охлаждения.

Заодно для усиления не нужно тратить ресурсы, а генератор автоматически перезаряжается. Сам мод рассчитан на пользователей, которые бы хотели в первую очередь завершить историю игры без особых сложностей при прохождении.

При этом мод отличается от похожего творения фанатов, которое появилось в сентябре, поскольку текущая новинка действительно делает игру чрезвычайно лёгкой.

Ранее стало известно, что другой автор модов LukeYui работает над добавлением кооператива в боевик — до этого подобную опцию он включил в Elden Ring.