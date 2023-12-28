Глава МОК рассказал о перспективах Олимпийских киберспортивных игр

— Если смотреть за горизонт Олимпиады, то мы придерживаемся нашей миссии — сделать мир лучшим местом с помощью спорта. Следуя повестке «2020+5», мы усиливаем роль спорта в обществе, продвигаем олимпийские ценности, улучшаем жизнь с помощью спорта. Мы также двигаем вперед цифровизацию олимпийского движения. Цифровая революция, в частности, искусственный интеллект, киберспорт — наши большие возможности. Нам нужно ухватиться за них.



Поэтому комиссия МОК по киберспорту изучает создание олимпийских киберспортивных игр. Мир киберспорта с воодушевлением отнесся к этому начинанию. Мы по настоящему открываем новые горизонты. Какую бы форму ни приняли Олимпийские киберспортивные игры, наша условия ясны. Мы будем придерживаться наших ценностей — олимпийских ценностей мира, уважения, недискриминации и солидарности.



Мы хотим использовать трансформационные возможности ИИ, чтобы поддержать атлетов и способствовать развитию спорта. Мы говорим о поиске талантов, создании индивидуальных методов тренировок, более объективном судействе. Возможности безграничны, но мы должны снижать риски. Основываясь на этом, мы можем смотреть в будущее олимпийского сообщества с большой уверенностью. Единого во всем его многообразии. Мы проживаем наш олимпийский девиз. Мы бежим быстрее, ставим цели выше, становимся сильнее потому, что мы вместе, — сказал Бах в новогоднем обращении, опубликованном в YouTube канале МОК.