Новости про свежие игры серии Silent Hill раскроют в следующем году

Продюсер серии Silent Hill Хадзиме Окамото, который занимается и Silent Hill 2 Remake, пообещал раскрыть новости про свежие игры франшизы в 2024 году.

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Он напомнил, что в этом году состоялась премьера Silent Hill: Ascension, которая представляет интерактивный хоррор с различными вариантами развития сюжета — за повороты в истории и судьбы персонажей голосуют игроки. Многие пользователи, правда, остались разочарованы новинкой, а разработчикам даже пришлось отключить чат на фоне их насмешек.

А как раз в 2024-м пользователей ждут свежие новости о других играх серии, хотя о чём конкретно идёт речь — не уточняется. Продюсер в обращении попросил фанатов «немного подождать».

Известно, что в разработке сейчас находятся Silent Hill f и Silent Hill: Townfall — а ещё ранее в отчёте Konami нашли упоминание «ремейков» серии. Судя по всему, обновлённой версией второй части дело не ограничится. У последней, кстати, до сих пор не объявили точную дату релиза. Зато известно, что в игре не будет предыстории Пирамидоголового.

В целом, информацию о появлении новостей про игры серии в 2024 году нельзя назвать неожиданной — до завершения 2023-го осталось несколько дней. Да и авторы новинок франшизы вряд ли бы стали тянуть с каким-то деталями до 2025 года.