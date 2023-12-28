"Известия": Минцифры не поддержало введение маркировки видеоигр

"В соответствии с законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в РФ урегулированы правоотношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе предусмотрена обязанность осуществлять классификацию видеоигр по возрастным категориям детей. При этом положениями закона не предусмотрены иные виды категоризации видеоигр в зависимости от особенностей их содержания, что представляется важным при информировании потребителей видеоигр", - сообщается в ответе.