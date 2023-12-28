В Steam нашли вирус, который крадет пароли от Discord, Telegram и другие данные

Пользователи Steam стали массово сообщать о вирусах, которые появились на их ПК после игры в популярную модификацию Downfall для карточного рогалика Slay the Spire.
Злоумышленники украли кучу личных данных жертв, включая пароли от Discord, Telegram и других социальных сетей. Примечательно, что геймерам даже не пришлось ничего скачивать — от вредоноса пострадали все, кто находился в определенный момент в игре.
Устранить эксплойт удалось лишь спустя некоторое время, и теперь бесплатный мод Downfall снова чист. Однако произошедшее нанесло очередной удар по системе безопасности Steam, пошатнув доверие пользователей к площадке.