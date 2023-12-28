В Steam нашли вирус, который крадет пароли от Discord, Telegram и другие данные

Пользователи Steam стали массово сообщать о вирусах, которые появились на их ПК после игры в популярную модификацию Downfall для карточного рогалика Slay the Spire.

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Злоумышленники украли кучу личных данных жертв, включая пароли от Discord, Telegram и других социальных сетей. Примечательно, что геймерам даже не пришлось ничего скачивать — от вредоноса пострадали все, кто находился в определенный момент в игре.