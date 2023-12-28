Battlestate Games раскрыла новые механики и контент для Escape From Tarkov: Arena

Battlestate Games, как и обещала, начала установку обновления 0.1.4.1 в Escape From Tarkov: Arena. Игра будет оставаться недоступной в ближайшие 3 часа.

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Разработчики напомнили, что в свежем обновлении нет сброса прогресса. Что касается других нововведений, то они следующие:

новая компактная локация «Разборка», которая представляет собой втосервис в промзоне Таркова. Доступна для режимов Shootout 2x2 и Shootout 3x3;

во время матчмейкинга будет учитываться в том числе и среднее значение Meta Points пресетов, приобретённых в предыдущих матчах;

реализация возможностей vaulting для быстрого преодоления препятствий и сlimbing, позволяющая забраться на препятствие и остаться на нём;

перенос огнестрельного оружия с правого плеча на левое. Действие невозможно выполнить в лежачем положении и во время стрельбы вслепую сверху и сбоку;

сброс всех настроек управления до значений по умолчанию;

улучшенная и более реалистичная механика отдачи;

увеличение денежной награды за призовые места во всех режимах и некоторых наград опыта (часть, наоборот, уменьшили);

изменения получаемого рейтинга в режимах ShootOut 2x2 и ShootOut 3x3:;

различные изменения в балансе и другие улучшения.

Escape From Tarkov: Arena находится на этапе закрытого бета тестирования. Сама игра, напомним, будет бесплатной для всех покупателей улучшенного издания Edge of Darkness шутера Escape from Tarkov.