Battlestate Games раскрыла новые механики и контент для Escape From Tarkov: Arena

Battlestate Games, как и обещала, начала установку обновления 0.1.4.1 в Escape From Tarkov: Arena. Игра будет оставаться недоступной в ближайшие 3 часа.

Escape From Tarkov: Arena находится на этапе закрытого бета тестирования. Сама игра, напомним, будет бесплатной для всех покупателей улучшенного издания Edge of Darkness шутера Escape from Tarkov.