Battlestate Games раскрыла новые механики и контент для Escape From Tarkov Arena
Battlestate Games, как и обещала, начала установку обновления 0.1.4.1 в Escape From Tarkov: Arena. Игра будет оставаться недоступной в ближайшие 3 часа.
Разработчики напомнили, что в свежем обновлении нет сброса прогресса. Что касается других нововведений, то они следующие:
- новая компактная локация «Разборка», которая представляет собой втосервис в промзоне Таркова. Доступна для режимов Shootout 2x2 и Shootout 3x3;
- во время матчмейкинга будет учитываться в том числе и среднее значение Meta Points пресетов, приобретённых в предыдущих матчах;
- реализация возможностей vaulting для быстрого преодоления препятствий и сlimbing, позволяющая забраться на препятствие и остаться на нём;
- перенос огнестрельного оружия с правого плеча на левое. Действие невозможно выполнить в лежачем положении и во время стрельбы вслепую сверху и сбоку;
- сброс всех настроек управления до значений по умолчанию;
- улучшенная и более реалистичная механика отдачи;
- увеличение денежной награды за призовые места во всех режимах и некоторых наград опыта (часть, наоборот, уменьшили);
- изменения получаемого рейтинга в режимах ShootOut 2x2 и ShootOut 3x3:;
- различные изменения в балансе и другие улучшения.
Escape From Tarkov: Arena находится на этапе закрытого бета тестирования. Сама игра, напомним, будет бесплатной для всех покупателей улучшенного издания Edge of Darkness шутера Escape from Tarkov.
Напомним, что Escape from Tarkov тоже получила свежее обновление — оно принесло вайп.