Найдена суперсила игры Super Mario Odyssey в лечении депрессии

Компьютерная игра Super Mario Odyssey снижает симптомы депрессии. К такому выводу пришли немецкие учёные. Участников исследования разделили на три группы. Первая – в течение 6ти недель играли в Марио. Вторая активно работала с программой для тренировки когнитивных функций мозга, а третья группа получала стандартное медикаментозное и психотерапевтическое лечение. В результате, существенные изменения в состоянии и настроении обнаружились только у геймеров. У них признаки депрессии снизились со 100% до 57%. По словам экспертов, добавление видеоигр к регулярному стандартному лечению может привести к уменьшению симптомов депрессии. Отмечается, что компьютерная игра помогла участникам эксперимента отвлечься от негативных мыслей, поскольку требует от игрока концентрации, умения принимать быстрые решения и развивает логическое мышление