Genshin Impact перестала работать на слабых ПК

Ранее разработчики Genshin Impact из HoYoverse объявили, что после выхода патча 4.3 игра перестанет работать на слабых ПК. Апдейт вышел ещё на прошлой неделе, поэтому теперь геймеры не могут запустить тайтл на своём компьютере, если он не соответствует минимальным системным требованиям.

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Авторы предупреждают, что даже если игрокам и удастся заставить Genshin Impact работать, то проект будет вести себя крайне нестабильно. Как оказалось, всё упирается в процессор, который требует поддержку технологии SSE 4.2.