В январе в PS Plus раздадут A Plague Tale: Requiem и ещё две игры

Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в январе 2024 года. В этот раз подписчикам вновь раздадут три проекта, среди которых гонка экшен A Plague Tale Requiem, ролевую игру Nobody Saves the World и вестерн-экшен Evil West. Все три игры будут доступны уже 5 января.