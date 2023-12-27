Дизайнер квестов Horizon Zero Dawn и сиквела покинул студию Guerrilla Games

Лешек Щепаньский, дизайнер квестов Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, покинул студию Guerrilla Games. Он проработал в ней 11 лет и хочет сделать очередной шаг вперёд к «своей мечте».

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Щепаньский заявил, что нет такого слова, которое бы описало значение студии Guerilla в личности и профессионализме Лешека. Он приехал в Амстердам «застенчивым ребёнком» с желанием создавать ролевые игры и стал опытным разработчиком, в портфолио которого есть известные проекты.

В своём заявлении Щепаньский упомянул многих сотрудников студии и поблагодарил их за возможность совершенствовать свои навыки на протяжении всех 11 лет. В данный момент Лешек будет работать «в скрытом режиме», поскольку не может объявить о своём новом проекте. Однако он «чрезвычайно взволнован» и уверен в том, что игра поразит пользователей «до глубины души».